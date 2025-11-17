Najnowszy raport "Młodzi i przyszłość – Aspiracje edukacyjne i zawodowe dziewczyn i chłopców w Polsce" rzuca światło na to, kto i co kształtuje marzenia oraz wybory młodego pokolenia. Badanie objęło dzieci i młodzież w wieku od 11 do 17 lat, a jego wyniki pokazują, że mimo dynamicznych zmian społecznych i technologicznych, autorytety młodych Polaków wciąż są mocno zakorzenione w rodzinie, choć nie brakuje też wpływów ze świata sportu. Raport ujawnia także, kim młodzi chcieliby zostać w przyszłości i co nimi kieruje.

Kto inspiruje młodych Polaków (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dla młodych Polaków największym autorytetem jest mama, tata, a także Robert Lewandowski i Iga Świątek.

Rodzina to najważniejsza wartość dla młodych, liczy się także bycie sobą, przyjaźń oraz rozwijanie zainteresowań i poczucie własnej wartości.

Przy wyborze kariery młodzi Polacy kierują się głównie wysokością zarobków i atrakcyjnością pracy, a pomaganie innym i prestiż zawodu są mniej istotne.

Najwięcej dzieci w przyszłości chciałoby zostać influencerami i budować karierę w mediach społecznościowych.

Więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Dla młodych autorytetem jest mama, tata i... Robert Lewandowski

Z raportu wynika, że największym autorytetem dla młodych Polek i Polaków pozostaje mama. Aż 45 procent dziewcząt i 31 procent chłopców wskazało właśnie ją jako osobę, którą najbardziej podziwiają i chcieliby naśladować. Tata znalazł się na drugim miejscu - to wzór dla 25 procent dziewczyn i 29 procent chłopców. 7 procent badanych wskazało oboje rodziców jednocześnie jako swoje autorytety.

Na trzecim miejscu wśród wzorów do naśladowania uplasował się Robert Lewandowski, którego podziwia 26 procent chłopców i 5 procent dziewcząt. Wysoką pozycję zajęła również Iga Świątek - zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt zdobyła po 5 procent wskazań. W zestawieniu nie zabrakło także innych gwiazd sportu, takich jak Cristiano Ronaldo, który uzyskał średnio 4 procent głosów.

Zaskakująco nisko w rankingu autorytetów znalazły się osoby ze świata nauki. Maria Skłodowska-Curie, jedyna przedstawicielka tej dziedziny, została wskazana przez zaledwie 1 procent dziewcząt i 2 procent chłopców. Nauczyciele, którzy jeszcze niedawno cieszyli się dużym szacunkiem, dziś są wzorem dla 6 procent dziewczyn i tylko 2 procent chłopców. Jan Paweł II, niegdyś niekwestionowany autorytet, obecnie inspiruje 2 procent dziewcząt i 4 procent chłopców.

Płeć ma znaczenie

Raport szczegółowo analizuje także, jak płeć wpływa na wybór autorytetów i postrzeganie sukcesu w różnych dziedzinach. Aż 67 procent młodych Polaków deklaruje, że zna mężczyznę, który osiągnął coś wyjątkowego w sporcie, podczas gdy w przypadku kobiet ten odsetek wynosi 54 procent. Podobne dysproporcje widać w polityce (33 procent mężczyzn vs. 23 procent kobiet) i technologii (33 procent mężczyzn vs. 15 procent kobiet).

Jedyną dziedziną, gdzie kobiety wyprzedzają mężczyzn, jest nauka. Ponad połowa ankietowanych (52 procent) potrafi wskazać kobietę, która odniosła sukces w tej branży, podczas gdy w przypadku mężczyzn ten odsetek wynosi 43 procent.

Najważniejsze wartości młodego pokolenia

Rodzina pozostaje najważniejszą wartością dla młodych Polaków - wskazało ją 79 procent dziewcząt i 75 procent chłopców. Na kolejnych miejscach znalazły się bycie sobą (73 procent dziewczyn i 68 procent chłopców) oraz przyjaźń (75 procent dziewcząt i 61 procent chłopców). Rozwijanie zainteresowań jest istotne dla ponad połowy badanych, a pewność siebie i bezpieczeństwo finansowe również odgrywają znaczącą rolę.

Warto zauważyć, że dla młodzieży coraz większe znaczenie mają kwestie związane z samorealizacją i poczuciem własnej wartości. Uczenie się nowych rzeczy jest ważne dla 37 procent dziewcząt i chłopców, a możliwość rozwoju w wybranej dziedzinie docenia 32 procent ankietowanych.

Co decyduje o wyborze zawodu?

Młodzi Polacy przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej kierują się przede wszystkim wysokością zarobków - to kluczowy czynnik dla 59 procent dziewcząt i aż 69 procent chłopców. Równie ważna jest atrakcyjność i ciekawość pracy, co podkreśla 62 procent dziewczyn i 53 procent chłopców. Wielu młodych ludzi zwraca także uwagę na konkretne obowiązki związane z danym zawodem (średnio 56 procent).

Najmniej istotne okazuje się pomaganie innym - tylko 16 procent dziewcząt i 11 procent chłopców uznało to za ważny aspekt pracy. Prestiż zawodu również nie jest priorytetem - liczy się dla 19 procent dziewcząt i 21 procent chłopców.

Kim chcą zostać młodzi Polacy?

Wśród najbardziej pożądanych zawodów znalazł się influencer - aż 38 procent chłopców i 31 procent dziewcząt marzy o karierze w mediach społecznościowych. Popularnością cieszą się także zawody prawnicze - 27 procent dziewcząt i 25 procent chłopców. Zawód lekarza jest szczególnie atrakcyjny dla dziewcząt (32 procent), podczas gdy chłopcy częściej wybierają ścieżki związane z informatyką i programowaniem (36 procent).

Najmniej atrakcyjne wydają się zawody związane z ochroną środowiska i biotechnologią - odpowiednio 5 i 4 procent wskazań. Niewielkim zainteresowaniem cieszą się także profesje związane z opieką nad dziećmi, osobami starszymi oraz praca w social mediach, SEO czy reklamie.