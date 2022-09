W przyszłym tygodniu będzie w Polsce misja specjalnej komisji śledczej Parlamentu Europejskiego. Zespół bada sprawę Pegasusa i innych programów szpiegowskich.

Flagi Unii Europejskiej / Shutterstock

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Misja eurodeputowanych będzie w Polsce od 19 do 21 września. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon eurodeputowani starali się o spotkania z przedstawicielami polskich władz, jednak do nich nie dojdzie.

"Mocno potępiamy fakt, że polski rząd odmawia współpracy z komisją śledczą Pegasusa, odrzucając zaproszenia na wysłuchania i odmawiając spotkań z przedstawicielami komisji w przyszłym tygodniu" - napisali w oświadczeniu eurodeputowani.

Europosłowie podkreślają, że spotkania dałyby polskim władzom szanse na odpowiedź na informacje o stosowaniu nielegalnego oprogramowania wobec osób z opozycji. Jak ustaliła nasza dziennikarka eurodeputowani spotkają się jedynie z ofiarami stosowania tego oprogramowania i z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dzisiaj w komisji odbyło się wysłuchanie prokurator Ewy Wrzosek i mecenasa Romana Giertycha.

Spośród polskich eurodeputowanych współudział w misji potwierdzili Bartosz Arułkowicz, Róża Thun, Łukasz Kohut i Dominik Tarczyński.