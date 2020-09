Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł w sobotę przed fałszywym kontem twitterowym - "Adam Niedzilewski #MZ". Fejkowe konto - nie dajcie się nabrać; brońmy się przed fałszywymi informacjami, "koronalanserów" nie brakuje - napisał na Twitterze.

Zdjęcie ilustracyjne / Unsplash.com /

Do swojego wpisu dodał ostatni wpis z fałszywego konta "Adam Niedzilewski #MZ": "Od poniedziałku w strefach czerwonych ograniczamy ilość osób mogących brać udział w zgromadzeniach rodzinnych do 1. Kara za brak maseczki w miejscach publicznych zostanie podwyższona do 6 tys. pln. Do weryfikacji i nakładania mandatów użyjemy monitoringów miejskich".