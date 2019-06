Minister edukacji chce wrócić do prac zespołu związkowo-samorządowego zajmującego się awansem zawodowym nauczycieli. "Zaproponuję udział w rozmowach ZNP, Forum Związków Zawodowych i organizacjom samorządowym" zapowiada Dariusz Piontkowski po spotkaniu z nauczycielską Solidarnością.

Było to pierwsze spotkanie ministra ze związkowcami / Tomasz Gzell / PAP

Według szefa MEN rozmowy miałyby rozpocząć się "w drugiej części wakacji" i dotyczyć takich tematów jak wynagrodzenia nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy.

Propozycję powrotu do rozmów w ramach zespołu minister edukacji złożył podczas spotkania z przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".



Tak jak zapowiadaliśmy, dziś pierwsza tura spotkań ze związkami zawodowymi. W pierwszej kolejności spotkaliśmy się z Solidarnością, bo to ten związek zdecydował się na podpisanie porozumienia na początku kwietnia. Chcieliśmy przede wszystkim rozmawiać o tym, jak to porozumienie jest realizowane, ale mówiliśmy także o przyszłych działaniach tak, aby działać na rzecz dobrej szkoły, dobrej edukacji tak, aby nauczyciele również czuli się docenieni przez rząd - powiedział Piontkowski na briefingu po spotkaniu.



Oczywiście nie da się wszystkiego wypracować od razu a jednym spotkaniu. Ustaliliśmy tematy, o których będziemy rozmawiali w najbliższych miesiącach. Zdecydowaliśmy o przywróceniu takie zespołu związkowo-samorządowo-rządowego, który powróci do rozmów w drugiej części wakacji - mówił szef MEN.



Będziemy to samo proponowali pozostałym związkom zawodowym, aby uczestniczyli w takich rozmowach, a także korporacjom samorządowym, tak abyśmy rozmawiali zarówno o wynagrodzeniach, systemie awansu zawodowego, ocenianiu, a także o innych tematach, które są ważne dla polskiego systemu edukacji. Mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą w efekcie końcowym rozwiązania, które pozwolą na polepszenie jakości nauczania w polskich szkołach - dodał.



Podziękował przewodniczącemu oświatowej "S" Ryszardowi Proksie za dobre, konstruktywne rozmowy. Mam nadzieję, że będzie to z dobrym efektem dla szkoły, dla nauczycieli, dla wszystkich, którzy są zainteresowani dobrą polską oświatą - zaznaczył.

Na piątek zaplanowano kolejne spotkania szefa MEN: najpierw z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, a następnie z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych.



Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty został powołany w listopadzie 2016 r. przez poprzedniczkę Piontkowskiego na stanowisku ministra edukacji Annę Zalewską.