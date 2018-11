Uwaga mieszkańcy Warszawy. Dziś, w sobotę i w poniedziałek w sumie w 10 dzielnicach będą problemy z dostępem do wody. Powodem są remonty.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Problemy z dostępem do wody będą na Targówku m.in przy Goworoskiej, Majowej, Nieszawskiej i Ogińskiego do 13.30, na Pradze Południe to Kosynierów, Poprzeczna, Rzeźbiarska do 15:00 i od 15:00 Królowej Aldony i Zwycięzców, na Ursynowie od 20:00 przez całą noc - tu chodzi o ulice Rosoła, podobnie na wielu ulicach na Bemowie. Problemy będą też na Mokotowie, Białołęce, Bemowie i Woli. Wszystkie dokładne godziny i miejsca wyłączeń są do sprawdzenia na stronie stołecznych wodociągów.

