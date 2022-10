1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To szczególne święto. Osoby starsze są grupą, która przez wiele lat budowała nasze państwo, tworzyła rynek pracy - napisała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Osoby starsze są grupą, która przez wiele lat budowała nasze państwo, tworzyła rynek pracy - dzięki której na świecie są kolejne pokolenia Polaków. To grupa, która zasługuje na szczególny szacunek i wsparcie, na godne przeżywanie jesieni życia w poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i spokoju" - napisała szefowa MRiPS w liście do seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, opublikowanym na stronie resortu.

Minister rodziny zapewniła, że wszystkie działania MRiPS oraz programy dedykowane seniorom realizowane są "w duchu solidarności społecznej, solidarności międzypokoleniowej".



"Nakłady na dodatkowe wsparcie dla osób starszych są dzisiaj przeszło dziesięciokrotnie wyższe niż przez siedmioma laty. Nasz rząd pamięta o osobach starszych nie tylko od święta, a polityka senioralna jest jednym z priorytetów naszych działań od samego początku" - zapewniła.



"W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych - z całego serca życzę wszystkim seniorom dużo zdrowia, pogody ducha i czerpania radości z małych rzeczy dnia codziennego. Pragnę też, by dzisiaj głośno wybrzmiało: jesteście ważni, jesteście potrzebni. Dziękujemy, że dzielicie się z nami swoim życiowym doświadczeniem i mądrością. Wszystkiego dobrego" - napisała Maląg.



Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Święto obchodzone jest corocznie 1 października. Dzień ten jest okazją do dyskusji o potrzebach osób starszych, równego dostępu do kultury, opieki zdrowotnej, zasobów ekonomicznych.