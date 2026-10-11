Kołodziejczak złożył zawiadomienie w ABW. Towarzyszył mu znany detektyw

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Poseł Michał Kołodziejczak złożył w niedzielę w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Sprawa dotyczy zarzutów formułowanych przez jego byłe współpracownice, które mówią o agresywnych zachowaniach polityka i nakłanianiu ich do zażywania narkotyków.

Po opuszczeniu siedziby ABW Kołodziejczak, któremu towarzyszył m.in. detektyw Krzysztof Rutkowski, potwierdził złożenie dokumentów.

Odpowiednie informacje i dokumenty zostały złożone w siedzibie ABW w Łodzi. Dla mnie ta sprawa jest priorytetowa. Żyjemy w państwie prawa, w państwie gdzie odpowiednie urzędy, instytucje o tym prawie mówią, a nie media czy ludzie, którzy chcieliby zrobić lincz na podstawie jakichś informacji, które gdzieś się ukazały – podkreślił Kołodziejczak.

Zawieszenie w prawach członka klubu KO

W sobotę szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekazał, że Kołodziejczak został natychmiast zawieszony w prawach członka klubu. KO chce, by medialne doniesienia zostały sprawdzone przez odpowiednie służby.

„Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby” – napisał w piątek wieczorem na portalu X Zbigniew Konwiński.

Michał Kołodziejczak zawieszony. Biedroń i Paszyk komentują aferę Były wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak, został zawieszony w sprawach członka klubu KO. Jest to skutek zarzutów, jakie wobec niego skierowały w Kanale Zero jego byłe współpracownice. „Dobrze, że doszło do zawieszenia. Po pierwsze…

Zarzuty byłych współpracownic

W piątek rano Kanał Zero poinformował o relacjach byłych współpracownic byłego wiceministra rolnictwa. Według stacji oskarżają one Kołodziejczaka o zachowania przemocowe i agresywne, a także o nakłanianie do przyjmowania substancji „którą przedstawiał jako kokainę”.

Portal zaznaczył, że polityk odrzuca te zarzuty i uważa je za pomówienia. Kołodziejczak nie ujawnił w niedzielę treści zawiadomienia złożonego w ABW. Wyjaśnił, że najpierw powinny zająć się nim instytucje do tego uprawnione, a nie media. Dodał, że nie spodziewał się „takich pomówień”.

Ja sprawę bardzo przeżywam, bo mnie bardzo uderzyła, bardzo mnie dotknęła, mimo mojej dużej odporności psychicznej bardzo mocno to wszystko przeżywam – zaznaczył.

Rutkowski zapowiada konferencję

Krzysztof Rutkowski przekazał, że jego biuro zajmuje się sprawami Kołodziejczaka od 4 września. W związku z nimi, również w niedzielę, bliżej niesprecyzowane zawiadomienie miało być złożone w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.

Więcej informacji ma zostać przedstawionych podczas konferencji prasowej zaplanowanej na poniedziałek na godz. 15 w Sejmie – poinformował Rutkowski.

Kim jest Michał Kołodziejczak?

Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 roku. Wcześniej założył i kierował fundacją Agrounia, organizującą protesty rolników przeciw polityce rządu. Mandat posła sprawuje od 2023 roku.