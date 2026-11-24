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Jolanta Kwaśniewska przez dekadę była wizytówką Polski na arenie międzynarodowej, a do dziś pozostaje jedną z najbardziej lubianych pierwszych dam III RP. Mimo to jej emerytura daleka jest od pałacowych luksusów. Sprawdzamy, ile wynosi świadczenie byłej pierwszej damy w 2026 roku i dlaczego różnica względem uposażenia Aleksandra Kwaśniewskiego jest aż tak ogromna.

W 2026 roku Jolanta Kwaśniewska otrzymuje z ZUS około 3000 złotych miesięcznie - informuje „Gazeta Prawna”. To kwota, która może zaskakiwać, biorąc pod uwagę jej wieloletnią działalność publiczną i status najpopularniejszej pierwszej damy w historii III RP. Na tę sumę składa się zarówno świadczenie wypracowane przez lata aktywności zawodowej, jak i podwyżka wprowadzona w 2021 roku, kiedy państwo zdecydowało się objąć małżonki prezydentów składkami emerytalnymi.

Dla porównania, Aleksander Kwaśniewski jako były prezydent RP pobiera dożywotnie uposażenie, które w 2026 roku wynosi ponad 14 200 zł brutto, co daje około 11 700 zł na rękę. Oznacza to, że świadczenie byłego prezydenta jest niemal czterokrotnie wyższe od emerytury jego żony.

Dekada bez składek – skutki przestarzałego prawa

Tak duża różnica nie jest przypadkiem. To efekt luki w polskim prawie, która przez lata nie przewidywała żadnych świadczeń dla pierwszych dam. Gdy Jolanta Kwaśniewska w 1995 roku zamieszkała w Pałacu Prezydenckim, musiała zawiesić własną działalność gospodarczą.

Przez całą dekadę, od 1995 do 2005 roku, sama opłacała składki ZUS – od minimalnych stawek. Państwo nie przewidywało dla niej ani wynagrodzenia, ani opłacania składek emerytalnych. To właśnie ten okres najmocniej zaniża dziś wysokość jej świadczenia.

Praca do osiemdziesiątki i własny biznes

Jolanta Kwaśniewska, która w czerwcu 2026 roku skończyła 71 lat, nie ukrywa, że państwowa emerytura nie wystarczyłaby jej na utrzymanie dotychczasowego standardu życia. W wywiadach otwarcie apeluje do Polaków, by nie polegali wyłącznie na państwowych świadczeniach i sami budowali swoje zaplecze finansowe. Sama daje temu przykład – deklaruje, że zamierza pracować co najmniej do 80. roku życia.