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Prokurator Generalny skierował do Sejmu trzy wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Sprawa dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej oraz głośnego śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na celowniku śledczych znaleźli się Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej oraz dwoje posłów PiS: Ewa Leniart i Daniel Milewski.

W poniedziałek Prokurator Generalny skierował do Sejmu trzy wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Jak ustalił nasz reporter, wnioski dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum – uczelni, która w ostatnich miesiącach stała się symbolem afer związanych z nielegalnym uzyskiwaniem dyplomów. Jeden dotyczy także przyjęcia korzyści majątkowej.

Kogo dotyczą wnioski?

Według informacji RMF FM wnioski dotyczą Michała Kołodziejczaka, zawieszonego w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, a także dwojga posłów Prawa i Sprawiedliwości: byłej wojewody podkarpackiej Ewy Leniart oraz Daniela Milewskiego.

W przypadku Kołodziejczaka śledczy zarzucają mu uzyskanie licencjatu z zarządzania w Collegium Humanum w zaledwie kilka miesięcy, w zamian za kilkanaście tysięcy złotych. Po ujawnieniu tych informacji polityk zrezygnował z funkcji wiceministra rolnictwa.

Daniel Milewski również miał niezgodnie z prawem zdobyć dyplom tej samej uczelni.

Zarzuty wobec Ewy Leniart

Wniosek o uchylenie immunitetu Ewy Leniart nie dotyczy bezpośrednio uzyskania tytułu naukowego. Śledczy chcą postawić jej zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za przychylność wobec prezeski Uzdrowiska Rymanów. Według prokuratury pieniądze miały być przeznaczone na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej.