Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Michała Kołodziejczaka

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Michał Kołodziejczak pod lupą. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających przez posła, byłego wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że 27 października warszawska prokuratura okręgowa wszczęła dochodzenie w zakresie „udzielenia nieustalonych środków odurzających w różnych datach, w jednej znanej i jednej nieznanej dacie, dwóm różnym osobom, czyli ustalonej i nieustalonej”. Czyn ten zagrożony jest karą więzienia od trzech miesięcy do lat pięciu.

Były współpracownice oskarżają Kołodziejczaka

Na początku października Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa resortu rolnictwa Michała Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, że poseł temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

Prok. Skiba poinformował, że prokuratura wystąpiła do Kanału Zero o nadesłanie danych adresowych osób pokrzywdzonych, które wypowiadały się na temat nieprawidłowości, jak również o nadesłanie oryginałów nagrań, które zostały upublicznione w tym programie.

Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Komunikat resortu W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające. Taki komunikat wydał resort.

Odmowa udostępnienia danych i nagrań

Otrzymaliśmy odmowę udostępnienia zarówno danych, jak i nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską i brak woli ze strony osób, które się wypowiadały – dodał.

W związku z odmową prokuratura podjęła działania zmierzające do ustalenia tych osób, m.in. wystąpiła do różnych instytucji, np. ministerstwa, o nadesłanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej osób współpracujących z posłem Kołodziejczakiem.

Rzecznik podkreślił, że dziennikarze Kanału Zero przyszli z jedną z kobiet, która została przesłuchana w charakterze świadka – pokrzywdzonej.

Nie jest to jednak osoba, która brała udział w nagraniu dla Kanału Zero i dysponowała odpowiednimi nagraniami. To kolejna osoba, która zgłosiła się do dziennikarzy – wyjaśnił.

Ruch prokuratury ws. Michała Kołodziejczaka. „Nie ma świętych krów” Jest ruch prokuratury po medialnych doniesieniach na temat posła Michała Kołodziejczaka. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania…

Co zrobi sąd?

Prok. Skiba zaznaczył, że prokuratura po wyczerpaniu innej drogi w związku z pozyskiwaniem danych w tej sprawie podejmie decyzję co do ewentualnego skierowania wniosku o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej.

Aczkolwiek dokumentacja stanowiąca podstawę wszczęcia nie wróży zbyt dobrze uwzględnieniu takiego wniosku przez sąd, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę sądów warszawskich – dodał.

Po doniesieniach medialnych poseł Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni później złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.