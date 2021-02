​Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują trzy pojazdy do zimowego utrzymania - przekazała wieczorem GDDKiA. W kilku miejscach w kraju jazdę kierowcom mogą utrudniać mgły.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Mgła występuje w województwie małopolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim.

Ponadto z prognozy pogody wynika, że w nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami w północno-wschodniej połowie kraju wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, mgły, także marznące, ograniczająca widzialność do 100 metrów, a na północnym wschodzie do 50 m. W rejonie mgieł przejściowy wzrost zachmurzenia do całkowitego.

Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie i południu, około 2 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu i wybrzeżu; lokalnie w rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury do -6 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.