Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dokumenty składane będą w szkołach od 17 maja do 21 czerwca. 22 lipca szkoły ogłoszą listy uczniów zakwalifikowanych, a 2 sierpnia - przyjętych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

MEiN zaznaczył w przesłanym komunikacie, że ustalony przez ministra edukacji Przemysława Czarnka harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostosowany jest do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Ogłoszone teraz przez resort terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych II stopnia i dla dorosłych: harmonogramy do tych szkół ogłaszane będą przez właściwego kuratora oświaty.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: To najważniejsze terminy

Zgodnie z komunikatem MEiN, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można złożyć od 17 maja do 21 czerwca.

Wyjątek stanowić będą: szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne, oddziały międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych, oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe - w ich przypadku wnioski składane będą od 17 do 31 maja.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w okresie od 25 czerwca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 2 sierpnia.

Kandydaci zakwalifikowani mają potwierdzić chęć dostania się do danej placówki w dniach 23-30 lipca: chodzi o przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w ramach uzupełnienia wniosku. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe złożone będzie musiało zostać również zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także - w razie konieczności - orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

W ramach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 przeprowadzone będzie również postępowanie uzupełniające, a kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci ani w postępowaniu rekrutacyjnym, ani w postępowaniu uzupełniającym, będą przyjmowani do szkół w trakcie roku szkolnego.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 znajdziecie TUTAJ >>>>