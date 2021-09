„Premier nie będzie uczestniczył w żadnych spotkaniach na razie. Stawiania takich warunków jest wyrazem braku szacunku dla drugiej strony” – mówił Adam Niedzielski, po tym, kiedy po raz kolejny nie doszło do spotkania z protestującymi medykami. Ci domagają się obecności premiera, podczas rozmów na temat problemów służby zdrowia, szef resortu zaś przekonywał, że sam jest ministrem konstytucyjnym, w którego kompetencjach jest zajmowanie się problemami służby zdrowia.

Protest pracowników ochrony zdrowia w tzw. "białym miasteczku" przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Problemy w opiece zdrowotnej narastają, ja nie mogę czekać na ewentualną skłonność do rozmowy protestujących - mówił Niedzielski i zapowiedział na czwartek spotkanie w "formule trzystronnej". Mamy ścieżkę przygotowaną i chcieliśmy ją dzisiaj zaprezentować. Mamy bardzo konkretne propozycje, jesteśmy dobrze przygotowani do tych rozmów - dodał szef resortu.

Niedzielski zapewnił, że resort ma przygotowaną ścieżkę wzrostu finansów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Niedzielski po raz kolejny stwierdził, że "dopóki strony nie znajdą rozwiązania", premier nie będzie brał udział w rozmowach.

Wkrótce więcej na ten temat.

Protest medyków. Przed kancelarią premiera powstało "białe miasteczko"

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Według resortu zdrowia koszty natychmiastowej realizacji postulatów byłyby ogromny. Szef MZ mówił w ubiegłym tygodniu, że cały budżet na służbę zdrowia wynosi 130 mld na przyszły rok, a postulaty to dodatkowe 100 mld, czyli ponad 10 proc. PKB. "Jest to przeskalowanie, które wychodzi poza skalę rozsądku i rozumu" - oceniał.



Na znak protestu medycy postawili w pobliżu kancelarii premiera tzw białe miasteczko. Program "białego miasteczka" zaplanowany jest wstępnie do soboty, 18 września. Codziennie, obok konferencji i paneli poświęconych poszczególnym dziedzinom ochrony zdrowia i postulatom, prowadzone też tam będą nieodpłatne badania profilaktyczne, jak pomiar ciśnienia czy glikemii, oraz warsztaty dla medyków lub pacjentów..