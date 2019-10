Rodzinna tragedia w Inowrocławiu. W pożarze kamienicy zginęły matka i trzy jej córeczki w wieku trzech miesięcy oraz czterech i pięciu lat. Pożar wybuchł na trzeciej kondygnacji budynku, według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM: w pomieszczeniu gospodarczym obok mieszkania, w którym przebywały 31-letnia kobieta i jej dzieci.

Pożar wybuchł po godzinie 12:30 w trzykondygnacyjnej kamienicy na obrzeżach Inowrocławia, przy ul. Orłowskiej. Jak donosił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.

Kamienica przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu, w której wczesnym popołudniem wybuchł tragiczny w skutkach pożar / Tytus Żmijewski / PAP

Część mieszkańców kamienicy ewakuowała się sama, jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Z jednego z mieszkań strażacy wynieśli nieprzytomną kobietę i trzy jej córki. Niestety mimo reanimacji kobiety i dzieci nie udało się uratować.

Przyczyny wybuchu pożaru w Inowrocławiu nie są na razie znane

Do akcji gaśniczej skierowano w sumie 11 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Przed godziną 15:00 strażakom udało się opanować ogień i ugasić główny pożar na poddaszu. Musieli m.in. wyciąć część dachu, by móc dostać się do konstrukcji nośnej i sprawdzić, czy gdzieś jeszcze nie tlił się ogień, przeszukiwali również wszystkie pomieszczenia budynku. Do godziny 16:00 zakończyli akcję.

Kamienica przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu, w której wczesnym popołudniem wybuchł tragiczny w skutkach pożar / Tytus Żmijewski / PAP

Po zakończeniu działań przez strażaków oględziny poddasza kamienicy rozpoczęli prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa. Chodzi o ustalenie, gdzie konkretnie - i dlaczego - pojawił się ogień.

Na poddaszu budynku znajdują się jedno mieszkanie - to, w którym zginęły kobieta i jej córki - oraz pomieszczenia gospodarcze.

Według informacji dziennikarzy RMF FM, właśnie w którymś z tych pomieszczeń - a nie w mieszkaniu - mogło znajdować się zarzewie ognia.

Na miejscu pracuje również inspektor nadzoru budowlanego, od którego decyzji będzie zależało, czy i kiedy oraz do których mieszkań na parterze i pierwszym piętrze będą mogli wrócić mieszkańcy.

Kamienica przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu, w której wczesnym popołudniem wybuchł tragiczny w skutkach pożar / Tytus Żmijewski / PAP

"Szybko dzwońcie na straż, bo się palicie"

Reporter RMF MAXXX Marcin Glapiak rozmawiał z mieszkanką kamienicy, która w momencie wybuchu pożaru była wraz z mężem w budynku.

Ja mieszkam na parterze. Obcy mężczyzna zadzwonił i mówi: "Szybko dzwońcie na straż, bo się palicie". Mąż zadzwonił i wybiegł, i mówi, że rzeczywiście - relacjonowała kobieta.

Wyszliśmy tak, jak staliśmy. Na razie dają nam autobus i mamy iść się ogrzać. Czy wrócimy - nie wiemy - mówiła.

Kamienica przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu, w której wczesnym popołudniem wybuchł tragiczny w skutkach pożar / Tytus Żmijewski / PAP

"Teraz w sierpniu urodziła trzecią córeczkę"

Łamiącym się głosem przyznała, że znała 31-latkę, która wraz z córeczkami zginęła w pożarze.

Jak mówiła: starsze dziewczynki miały po kilka lat - "i teraz w sierpniu urodziła trzecią córeczkę".

Prezydent Inowrocławia ogłosił w mieście żałobę

W związku z tragedią przy ul. Orłowskiej prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza ogłosił w mieście dwudniową - obowiązującą w poniedziałek i we wtorek - żałobę.

Odwołane zostały wszystkie zaplanowane na te dni imprezy miejskie o charakterze rozrywkowym.

Ponadto - jak przekazał w komunikacie ratusz - "flaga miejska na ratuszu została opuszczona do połowy masztu", a "na budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia i miejskich jednostek organizacyjnych flagi miejskie zostały przepasane kirem".



Poniżej znajdziecie filmy z akcji gaśniczej, opublikowane w serwisie YouTube przez ki24.info oraz ino.online:



Wideo youtube



Wideo youtube