Centralne Biuro Antykorupcyjne miało poważne wątpliwości co do wiarygodności przedsiębiorcy, który za 5 milionów złotych sprzedał ministerstwu zdrowia bezużyteczne maseczki ochronne - wynika z komunikatu Biura i resortu zdrowia. Chodzi o Łukasza Guńkę, znajomego rodziny Łukasza Szumowskiego, którego do ministerstwa skierował jego brat.

