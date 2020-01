Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o marznących opadach, które wystąpią w środę rano w niektórych powiatach województw: świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według prognoz IMGW, na skutek opadów marznącej mżawki lub deszczu, jezdnie i chodniki mogą się stać śliskie. W związku z tym kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.



Wydane we wtorek w nocy ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w środę od godz. 7.30 do godz. 11. Dotyczy całego województwa świętokrzyskiego, północnych powiatów województw śląskiego i małopolskiego oraz północno-zachodnich powiatów na Podkarpacia.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.