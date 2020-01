IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Na północy mogą wystąpić marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W nocy z środy na czwartek w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Po opadach prawdopodobne jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem obowiązuje od północy do godz. 09:00 w czwartek.





IMGW wydało ostrzeżenie przed oblodzeniem / IMGW/pogodynka.pl / Internet

Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia - oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.



IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Marznące mgły na północy i południu kraju

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Rano lokalnie na północy marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Początkowo na południu miejscami słabe opady śniegu. Na północy po południu słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na wschodzie do 5 st.C na zachodzie i nad morzem, chłodniej na obszarach podgórskich, od -2 st.C do 1 st.C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, okresami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.





Prognoza pogody na czwartek / INTERIA.PL

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do całkowitego. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu bądź mżawki, na północnym wschodzie przejściowo możliwe opady marznące i lokalnie powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -5 st.C na południu, około -2 st.C w centrum, do 1 st.C na północy i 2 st.C na wybrzeżu, chłodniej na obszarach podgórskich, od -9 st.C do -5 st.C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.





Prognoza pogody na piątek / INTERIA.PL

W piątek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na północy duże i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na wschodzie do 5 st.C na miejscami na południu i nad morzem, chłodniej na obszarach podgórskich, od -2 st.C do 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat do 55 km/h, w Karpatach do 70 km/h.