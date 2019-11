Lewica apeluje do Prezydenta o cofnięcie decyzji w sprawie powołania Antoniego Macierewicza na Marszałka Seniora nowego Sejmu. Pismo w tej sprawie trafiło właśnie do Kancelarii Andrzeja Dudy. Uzasadniając decyzję posłowie lewicy piszą, że jest on znany z używania wykluczającego języka, działań na szkodę debaty publicznej i jest autorem licznych kłamstw na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Podobny protest złożyli posłowie PO. "Ta nominacja jest obraźliwa dla Polek i Polaków, którym leży na sercu dobro Ojczyzny" - mówi Tomasz Siemoniak.

Od lewej: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski, Gabriela Morawska-Stanecka, Karolina Pawliczak i Anna Maria Żukowska po pierwszym posiedzeniu klubu

Lewica, klub parlamentarny na spotkaniu w środę przyjął stanowisko, które zostało w czwartek o godz. 10 przekazane do Kancelarii Prezydenta.



My, przedstawicielki i przedstawiciele klubu parlamentarnego Lewicy, zwracamy się do Pana z apelem o cofnięcie Pańskiej decyzji w sprawie powołania posła Antoniego Macierewicza na funkcję Marszałka Seniora - napisali w liście parlamentarzyści Lewicy. Podkreślili, że swój apel kierują "mając na względzie poszanowanie godności Sejmu, jego powagi i majestatu oraz tradycji polskiego parlamentaryzmu".



Jako reprezentanci społeczeństwa uważamy, że tytuł Marszałka Seniora przysługuje osobom o nieposzlakowanej opinii i takim samym dorobku parlamentarnym. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, by tę symboliczną funkcję sprawował poseł Antoni Macierewicz - podkreślili autorzy listu.





Uzasadnili, że Macierewicz m.in. jest znany "z używania języka wykluczającego i dzielącego naszą wspólnotę oraz działań na szkodę debaty publicznej i mechanizmów demokratycznych w Polsce".



Przedstawiciele Lewicy zwrócili się do prezydenta o wskazanie innej osoby do sprawowania tej funkcji marszałka seniora. Lewica z szacunkiem podchodzi do urzędu Prezydenta i jego prerogatyw, także w kwestii wskazywania Marszałka Seniora, dlatego nie proponujemy innego kandydata. Wybór odpowiedniej osoby pozostawiamy Panu Prezydentowi - napisali politycy Lewicy.

Siemoniak: Chciałbym zwrócić uwagę na niegodziwości, które są dziełem Antoniego Macierewicza

Posłowie PO zarzucają Macierewiczowi destrukcyjną politykę kadrową w MON i zbijanie "kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim".

Chciałbym zaapelować do prezydenta Dudy już nie tylko jako do polityka, ale zwrócić mu uwagę na niegodziwości, które są dziełem Antoniego Macierewicza jako ministra obrony - powiedział wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Marcin Kierwiński zarzucił Macierewiczowi "budowanie kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim". Jak ocenił, Macierewicza "lista kłamstw jest bardzo długa, ale wśród tych kłamstw jest największe kłamstwo ostatnich lat - to kwestia katastrofy smoleńskiej i kopania głębokich rowów pomiędzy Polakami".

Decyzją Andrzeja Dudy Antoni Macierewicz marszałkiem-seniorem nowego Sejmu

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył do roli marszałka-seniora Sejmu Antoniego Macierewicza. To on otworzy pierwsze posiedzenie izby niższej parlamentu nowej kadencji, które zgodnie z zapowiedziami odbędzie się 12 listopada.

Zadaniem marszałków-seniorów obu izb parlamentu jest m.in. otwarcie inauguracyjnych posiedzeń Sejmu i Senatu, przeprowadzają oni również ślubowania poselskie i senatorskie oraz wybór marszałków obu izb.





Komorowski: To ponury żart. Zranił Polskę tak jak nikt

"Jak to usłyszałem, to myślałem, że to jest jakiś ponury żart" - tak na wieść o tym, że marszałkiem-seniorem Sejmu zostanie Antoni Macierewicz zareagował Bronisław Komorowski. W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM były prezydent ocenił, że taki wybór to "jakaś ironia losu, jakaś chęć upokorzenia polskiej normalności politycznej".



W jego ocenie "Antoni Macierewicz jest człowiekiem tak skrajnym w swoich poglądach i działaniach obecnie, odpowiedzialnym za nieprawdopodobną krzywdę, którą zrobił narodowi". "Podzielił Polskę na pokolenia lansując tezę o zamachu na Lecha Kaczyńskiego i wybuchach na pokładzie tupolewa" - uzasadniał swoją krytykę były marszałek Sejmu. "Zranił Polskę tak dotkliwie, jak nikomu to się jeszcze nie udało. Prezydent Duda jego wskazuje na marszałka-seniora w sposób szczególny go honorując? Po co?" - pytał gość RMF FM.





Macierewicz marszałkiem-seniorem? Bronisław Komorowski: To jakiś ponury żart Michał Dukaczewski /RMF FM