Policja i prokuratura zajmują się sprawą kości odnalezionych przez grupę nastolatków w rzece Sole w Oświęcimiu. Jak informują służby, prawdopodobnie są to kości ludzkie.

Zdjęcie z miejsca odnalezienia kości udostępnione przez policję / Małopolska Policja /

Jak informuje policja, kości znaleziono w korycie rzeki Soła w rejonie ulicy Kamieniec w Oświęcimiu. Dostrzegła je grupa nastolatków w czasie wycieczki rowerowej.

Po przybyciu na miejsce policjanci zabezpieczyli dwie większe kości i pięć mniejszych. Przekazano je do badań, na podstawie których ma być określony okres, z jakiego pochodzą. Jeżeli - zgodnie z przypuszczeniami - okażą się to kości ludzkie, będzie możliwe określenie wieku oraz płci osoby, do której należały.



"W takim przypadku, w trakcie badań zostanie również określony profil DNA, który być może pozwoli na ustalenie, czy szczątki należały do zaginionej na terenie Polski osoby. Na podstawie tych informacji policjanci zweryfikują zgłoszenia zaginięć osób, które do tej pory nie zostały wyjaśnione" - wyjaśnia małopolska policja.