​Policja zatrzymała we wtorek pięć samochodów przewożących ponad 100 ton odpadów. Miały one być zrzucone do wyrobiska żwirowni w Lewkówce w gminie Moszczenica - poinformowała Ilona Sidorko z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

