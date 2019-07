Policja zatrzymała kierowcę podejrzewanego o uderzenie kobiety na przejściu dla pieszych w Lesznie. 35-letni mężczyzna został ujęty w poniedziałek rano w okolicach Andrychowa. Dopiero po jego przesłuchaniu, śledczy podejmą decyzję o ewentualnych zarzutach.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Informację o zatrzymaniu potwierdził podkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Jak mówił, "dziś rano została zatrzymana osoba, na razie podejrzewana o to, że brała udział w tym incydencie".



Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Lesznie dziś ok. 9. w okolicach Andrychowa w woj. dolnośląskim zatrzymali 35-latka. Mężczyzna został przewieziony do KMP w Lesznie, gdzie obecnie wykonywane są czynności z jego udziałem, mężczyzna jest przesłuchiwany - powiedział Święcichowski.



Dodał, że dopiero po przesłuchaniu mężczyzny, śledczy podejmą decyzję o przedstawieniu mu ewentualnych zarzutów.



Zdarzenie, którego dotyczy sprawa, miało miejsce w zeszłym tygodniu w Lesznie (woj. wielkopolskie). Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak kierujący porsche nie chce przepuścić przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiety. Gdy przechodząca zwróciła mu uwagę, kierujący wysiadł z pojazdu i uderzył ją w twarz. Następnie wrócił do auta i ruszył, mimo że uderzona stanęła przed pojazdem.



Dzień po zdarzeniu została przesłuchana poszkodowana. Policja i prokuratura nie informują na razie o treści zeznań kobiety. Wskutek zajścia poszkodowana doznała lekkich obrażeń.