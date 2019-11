W oknie życia w Domu Parafialnym prowadzonym przez Siostry Pasjonistki św. Pawła Od Krzyża w Kutnie (Łódzkie) pozostawiono w piątek niemowlę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziecko do kutnowskiego szpitala.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Dziecko zostało pozostawione w oknie życia ok. godz. 14.30. Jest to chłopiec. Niezwłocznie po odnalezieniu został przewieziony do szpitala, gdzie przejdzie niezbędne badania - poinformowała PAP sierż. szt. Daria Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Okno życia w Kutnie działa od 10 lat

Jedyne w Kutnie okno życia w Domu Parafialnym przy ul. Jana Pawła II istnieje od dziesięciu lat i po raz pierwszy znaleziono w nim dziecko.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami, policja i prokuratura podjęły czynności, zmierzające do ustalenia tożsamości osoby, która pozostawiła niemowlę.



Okno życia to specjalnie dostosowane miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia oraz bez ponoszenia konsekwencji karnych.



Pierwsze okno życia w Polsce zostało otwarte w Krakowie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w marcu 2006 roku. Znajduje się w działającym od 1978 r. Domu Samotnej Matki. W całym kraju działa dziś kilkadziesiąt okien życia.