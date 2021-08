We wrześniu ruszy zespół, który miałby wypracować zmiany w ordynacji wyborczej i takie przepisy, aby każdy obywatel RP mógł mieć nadane indywidualne, bierne prawo wyborcze - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Do zespołu mają być zaproszeni członkowie wszystkich opcji politycznych.

Paweł Kukiz / Paweł Supernak / PAP

Powstanie sejmowego zespołu ds. zmian w ordynacji wyborczej zostało zapisane jako postulat Kukiz'15 w porozumieniu programowym, które ugrupowanie muzyka podpisało na przełomie maja i czerwca z Prawem i Sprawiedliwością. Prace tego zespołu ruszą we wrześniu - przekazał PAP Kukiz. Zaproszenia do udziału w zespole zostaną wysłane do wszystkich opcji politycznych - dodał.

Celem prac zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które nadawałyby każdemu obywatelowi indywidualne, bierne prawo wyborcze do Sejmu RP - mówił Kukiz.

Jak podkreśla muzyk, "już dziś mamy opinię Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 roku, gdzie PKW stwierdza, że Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła".

I to będzie podstawowym kierunkiem działania tego zespołu, aby wypracować takie przepisy, aby każdy obywatel Rzeczypospolitej miał równe prawa w zakresie skorzystania ze swojego indywidualnego, biernego prawa wyborczego, a nie tylko członkowie partii politycznej - mówił Kukiz.

To nie ma być ordynacja Kukiza, to ma być ordynacja kompromisu wypracowana przez zespół - podkreślił lider Kukiz'15.

W czasie rozmów między Kukizem a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim muzyk przypominał, że PiS w 2006 roku zgłosiło projekt nowej ordynacji wyborczej, który zakładał wprowadzenie 230 jednomandatowych okręgów wyborczych i 16 okręgów wojewódzkich w wyborach do Sejmu.