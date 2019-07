Wypadek szybowca w Krośnie na Podkarpaciu. Ranny został 56-letni pilot.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Szybowiec spadł prawdopodobnie po tym, gdy pilot podchodząc do lądowania zahaczył o drzewo i słup energetyczny.



Spadł na prywatną posesję przy lotnisku. Pilot został ranny i przytomny został przewieziony do szpitala - poinformowała nadkom. rzeczniczka podkarpackiej policji nadkom. Marta Tabasz-Rygiel.



Dodała, że mężczyzna jest uczniem pilotażu. Został przewieziony do szpitala.