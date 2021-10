Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu sportowego Lamborghini z autem osobowym w podpoznańskich Koziegłowach. W kolizji według wstępnych ustaleń policji brał też udział inny samochód, którego kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Według wstępnych ustaleń jedno z aut omijało wyjeżdżający z zatoki autobus. To wtedy miało dojść do zderzenia z drugim pojazdem, jadącym z naprzeciwka. To osoby jadące w tym właśnie aucie osobowym odniosły obrażenia i wymagały pomocy medycznej. Jedna z nich trafiła do szpitala, a druga została opatrzona na miejscu.

Do kolizji doszło na osiedlu Leśnym w Koziegłowach, na miejscu pracuje kilka strażackich zastępów oraz policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia.

Pasażerom podmiejskiego autobusu nic się nie stało. Do czasu usunięcia pojazdów z drogi na ulicy Poznańskiej kierowcy muszą liczyć z utrudnieniami.