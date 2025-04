W stolicy Francji, w siedzibie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF), oficjalnie zawarto umowę na organizację 78. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (IAC), który odbędzie się w Poznaniu w 2027 roku. W obecności 300 delegatów z całego świata umowę podpisali Clay Mowry, prezydent Federacji IAF oraz Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

Od lewej Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej oraz Clay Mowry, prezydent Międzynarodowej Federacji Astronautycznej. / Europejska Fundacja Kosmiczna / Materiały prasowe

IAC 2027 w Polsce

To prestiżowe wydarzenie po ponad 60 latach powraca do Polski, co stanowi ogromny sukces dla polskiego sektora kosmicznego oraz szansę na promocję kraju na arenie międzynarodowej. IAC jest najważniejszym wydarzeniem światowego przemysłu kosmicznego, corocznie przyciągającym tysiące ekspertów, naukowców, liderów biznesu oraz przedstawicieli wszystkich agencji kosmicznych. Kongres w Poznaniu będzie doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze technologii kosmicznych, badań naukowych i innowacji.

Podpisanie umowy to uwieńczenie prawie dwuletnich starań wielu osób i podmiotów o organizację IAC w Polsce. To także potwierdzenie naszej gotowości do podjęcia tego wyjątkowego wyzwania - powiedział Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej oraz Szef Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego IAC 2027.

Organizatorem głównym kongresu jest Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (IAF). Po stronie polskiej projekt realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Europejską Fundację Kosmiczną (Host Organization), Polską Agencję Kosmiczną, Miasto Poznań, Grupę MTP i Poznan Congress Center, Poznań Convention Bureau oraz The Way (producenta wydarzenia Impact). Przy wsparciu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Tematem przewodnim kongresu będzie hasło "One Space. Shared Future". Pierwsza część tego hasła - "One Space" - ma przypominać, że kosmos to wspólna przestrzeń dla wszystkich ludzi, ponad podziałami, a Kongres Astronautyczny jest miejscem, którego domeną jest współpraca i katalizowanie dialogu, co ma szczególne znaczenie dla Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej - dodaje Wilczyński.

O Kongresie IAC

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny IAC to największa konferencja branży kosmicznej na świecie, która od 1950 roku umożliwia wymianę wiedzy oraz doświadczeń w obszarze badań i technologii kosmicznych. Organizowany jest corocznie w innym kraju, zwykle na innym kontynencie.

W ostatnich latach gospodarzami kongresu były m.in. Waszyngton, Dubaj, Paryż, Baku, a w 2024 roku Mediolan, gdzie zapadła decyzja o przyznaniu organizacji IAC 2027 właśnie Polsce. W głosowaniu wzięło udział ponad pięciuset członków Międzynarodowej Federacji Astronautycznej, w tym światowe agencje kosmiczne, firmy, uczelnie i organizacje pozarządowe działające w obszarze kosmicznym.

O Międzynarodowej Federacji Astronautycznej IAF

Założona w 1951 r. Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (IAF) jest wiodącym na świecie organem promującym przestrzeń kosmiczną z ponad 563 członkami w 81 krajach, w tym wszystkimi wiodącymi agencjami kosmicznymi, branżami, instytucjami badawczymi, uniwersytetami, stowarzyszeniami, instytutami i muzeami na całym świecie.

Kierując się mottem "Connecting @ll Space People" i wizją "A space-faring world cooperating for the benefit of humanity", Federacja rozwija wiedzę o kosmosie, wspierając rozwój i zastosowanie zasobów kosmicznych poprzez promowanie globalnej współpracy.