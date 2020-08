Ponad pół tysiąca kontroli przeprowadził w miniony weekend zachodniopomorski sanepid. Inspektorzy sprawdzali, czy stosowane są zaostrzone przepisy dotyczące walki z koronawirusem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ponad jedna czwarta skontrolowanych lokali wytycznych nie przestrzegała - mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Za co były wydawane upomnienia? Przede wszystkim za stosowanie niewłaściwego środka do dezynfekcji rąk.

Środek do dezynfekcji rąk musi działać antybakteryjnie i antywirusowo. Bardzo często zdarzało się, że był zapewniany tylko ten środek antybakteryjny. Zdarzało się też, że pouczano klientów o obowiązku zakrywaniu ust i nosa oraz obowiązku zachowywania dystansu społecznego. Przypominano również przedsiębiorcom o tym, aby upominali klientów, którzy wchodzą do ich sklepu by zakładali maseczki - tłumaczy Małgorzata Kapłan.

Na razie skończyło się tylko na upomnieniach. Sanepid nie kończy sprawdzania tego, jak nad morzem przestrzegane są związane z epidemią koronawirusa obostrzenia. Kontrole będą odbywać się nadal.

Tylko w poniedziałek 619 nowych zakażeń koronawirusem

Dziś badania laboratoryjne potwierdziły 619 nowych zakażeń koronawirusem; łącznie odnotowano 51 410 przypadków. Nowe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (175), śląskiego (98), wielkopolskiego (64), mazowieckiego (53), pomorskiego (48), podkarpackiego (37), łódzkiego (31), lubuskiego (26), dolnośląskiego (18), lubelskiego (17), kujawsko-pomorskiego (12), zachodniopomorskiego (11), podlaskiego (8), świętokrzyskiego (8), opolskiego (7) i warmińsko-mazurskiego (6).

Resort poinformował też o śmierci dwóch kolejnych osób. To 84-letnia kobieta zmarła w szpitalu w Łańcucie oraz 80-letni mężczyzna zmarły w Raciborzu. Jedna z osób, według MZ, miała choroby współistniejące.

W niedzielę resort informował o 624 nowych przypadkach, w sobotę było to 843, w piątek - 809, w czwartek - 726, a w środę - 640.