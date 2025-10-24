W Ministerstwie Edukacji Narodowej od rana trwa spotkanie w sprawie godzin podnadwymiarowych - ustaliła reporterka RMF FM. Po wprowadzeniu od września zmian w Karcie nauczyciela, teraz nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie zostaną zrealizowane. Także jeśli są w szkole, ale uczniowie nie przyszli na lekcje.

Szkolna wycieczka / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Coraz więcej nauczycieli odmawia udziału w szkolnych wycieczkach i wyjściach - protesty rozpoczęli nauczyciele z Opola, dołączają kolejne miasta.

Nauczyciele nie dostają wynagrodzenia za ponadwymiarowe lekcje, które przepadają z powodu wycieczek, wagarów lub innych nieobecności uczniów.

Brak jasnego oznaczenia godzin ponadwymiarowych powoduje chaos i dezorientację wśród nauczycieli.

Coraz więcej nauczycieli odmawia udziału w szkolnych wyjściach. Jako pierwsi głośno zaprotestowali nauczyciele w Opolu, ale dołączają do nich kolejni, m.in. z Zabrza, Wrocławia i innych polskich miast.

Co najbardziej bulwersuje nauczycieli?

Kiedy klasa jedzie na wycieczkę albo wychodzi do kina i nie wraca np. na fizykę, a to jest godzina ponadwymiarowa nauczyciela, to nauczyciel nie dostanie za ten czas wynagrodzenia, chociaż jest na miejscu i mógłby prowadzić zajęcia.

Podobnie, jeśli klasa pójdzie na wagary albo zajęcia przepadają z innego powodu.

Jasio nie przyjdzie na zajęcia rewalidacyjne, które Jasiowi są bardzo potrzebne, nauczyciel w tym momencie nie ma zapłacone za tę godzinę, a to jest między pierwszą a trzecią lekcją - tłumaczy Urszula Woźniak, wiceprezeska ZNP.

Dodatkową trudnością jest fakt, że godziny ponadwymiarowe, które, żeby łatać braki kadrowe, ma ponad połowa wszystkich nauczycieli w kraju, nie są w żaden sposób oznaczane. I nauczyciel nie wie, które są ponadwymiarowe, a które nie.

Stąd potężny chaos i niezadowolenie nauczycieli, którzy domagają się od resortu edukacji jak najszybszego usunięcia niekorzystnego zapisu.

Bez dodatkowej zapłaty za wycieczki

Na początku października Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalne stanowisko w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach szkolnych.

Decyzja resortu nie pozostawia złudzeń - pedagodzy nie mogą liczyć na żadne dodatkowe pieniądze za wyjazdy z uczniami.

Także ten temat ten budzi ogromne emocje w środowisku oświatowym, zwłaszcza po lutowym orzeczeniu Sądu Najwyższego, które dawało nadzieję na zmianę sytuacji.

Nauczyciele, którzy często podczas wyjazdów z uczniami pracują po kilkanaście godzin na dobę, liczyli, że wreszcie otrzymają wynagrodzenie adekwatne do ponoszonej odpowiedzialności i wysiłku. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej szybko te nadzieje rozwiało.