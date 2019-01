Kilkaset osób wzięło udział w I Kongresie Rozwoju Kolei, który odbył się na PGE Narodowy w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki, a także przedstawiciele rządu, z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, dyskutowali o kierunkach, w jakich rozwijać będzie się transport kolejowy w Polsce. "W ciągu 10-12 lat rząd zamierza na inwestycje kolejowe wydać ponad 100 mld zł" - zadeklarował podczas kongresu premier Mateusz Morawiecki.

Tak ma wyglądać dworzec w Białymstoku / Materiały prasowe

Ważne zapowiedzi - powstanie holding PKP

Ważną kwestią poruszaną podczas Kongresu była kwestia konsolidacji spółek kolejowych. Jak deklarował prezes Krzysztof Mamiński, dzięki oszczędnościom uzyskanym dzięki powstaniu holdingu PKP roczny zysk Grupy może wynieść nawet 1 mld złotych.

Do planowanych zmian w strukturze Grupy PKP odniósł się także minister Andrzej Adamczyk. Budujemy holding Grupy PKP, proces jego tworzenia będzie wieloetapowy w pełni zgodny z polskim i unijnym planem. Wierzę, że formuła holdingu Grupy PKP będzie atrakcyjna nie tylko dla spółek kapitałowo powiązanych z PKP, ale także dla innych spółek kolejowych - mówił minister infrastruktury.

Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk nowa struktura PKP ma pomóc w realizacji wyzwań, jakie stoją przed polską koleją w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przedstawiciele PKP podkreślali także, że holding i konsolidacja kolei oznaczają lepszą ofertę dla pasażerów. Nowa struktura ma pomóc w koordynacji w przedstawianiu najlepszej oferty przewozowej.

Plan PKP: modernizacja dworców

Kolejny temat, który pojawił się w czasie kongresowych obrad to Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, czyli pierwszy tak duży program dworcowy w historii polskiej kolei. W ciągu kilku lat spółka zamierza zmodernizować lub wybudować od nowa około 200 obiektów na terenie całej Polski. Wartość całego programu szacowana jest na ok. 1,5 miliarda złotych.



Podstawowym źródłem finansowania mają być fundusze unijne, m.in. z takich programów jak Polska Wschodnia, Program Infrastruktura i Środowisko i Regionalne Programy Operacyjne. Fundusze UE mają pokryć ok. 65% wszystkich środków (pozostałe ok. 25% mają zapewnić środki budżetu państwa, a resztę środki własne spółki).

W ubiegłym roku do użytku podróżnych oddano dworce:

- Jawor



- Strzelin

- Poznań Główny (dworzec zachodni)



- Poznań Garbary



- Żarów



- Siechnice



- Święta Katarzyna



- Smardzów Wrocławski



Planowane są także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością na dworcach kolejowych. Jak informuje PKP, jednym z głównych założeń Programu Inwestycji Dworcowych jest dostosowywanie dworców kolejowych do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób o ograniczonej mobilności.

PKP stawia na ekologię

Wśród kolejnych nowości są także Innowacyjne Dworce Systemowe, czyli autorski projekt PKP S.A., który zakłada budowę nowych, parterowych budynków z ekologicznymi rozwiązaniami (np. panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet; oświetlenie LED, pompy ciepła). W obecnej perspektywie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP zamierza postawić około 40 IDS-ów.

W toku prac prowadzonych przez PKP S.A. rozwijane są również innowacje mające na celu zwiększenie efektywności eksploatacyjnej dworców. Jedną z takich innowacji jest system inteligentnego zarządzania budynkiem (ang. BMS - Building Management System), który integruje instalacje występujące na obiekcie dworcowym, takie jak wentylacja, klimatyzacja, węzły ciepła, zasilanie, oświetlenie, fotowoltaika, media (liczniki energii, wody, ciepła), czy schody ruchome.

Jednym z niedawnych działań nakierowanych na innowacje jest uruchomienie przy wybranych dworcach stacji do ładowania samochodów elektrycznych (Katowice, Katowice Ligota, Gliwice, Częstochowa). W przyszłości stacje będą mogły również stanowić bazę dla usługi e-carsharing’u, umożliwiając pasażerowi wypożyczenie lub pozostawienie samochodu elektrycznego

Innowacje w PKP. Aplikacja dla osób z niepełnosprawnością

Zwieńczeniem Kongresu było rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze innowacje poprawiających funkcjonowanie kolei w Polsce. Konkurs wygrały:

· Space Digital Group za stworzenie platformy do zdalnych napraw i serwisowania urządzeń i taboru oraz aplikacji mobilnej, która pomoże lepiej poznać potrzeby i nawyki pasażerów korzystających z kolei.

· Politechnika Warszawskiej, czyli system prefabrykowanych wyrobów stosowanych w nawierzchni szynowej (np. na przejazdach kolejowych). Młodzi naukowcy opracowali technologię betonu fotokatalitycznego, który przyczynia się do ograniczenia smogu w naszych miastach.

· Viktio za stworzenie systemu ModPCar do skuteczniejszej nawigacji przemieszczenia się wagonów ładownych, co ma poprawić konkurencyjność firmy i obniżyć koszty związane z eksploatacją taboru.

· PKP Intercity przekazała nagrodę pieniężną firmie Nexocode, która zaprezentowała projekt asystenta mobilnego podróży dla niepełnosprawnych, aby osoby te mogły za pomocą smartfonu zaplanować bezproblemową podróż u dowolnego przewoźnika kolejowego.