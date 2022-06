Jest gotowy kolejny podręcznik do nauki nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość - informuje „Rzeczpospolita”. Pozycję opracowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W sumie WSiP przygotowały dwa podręczniki - do pierwszej i drugiej klasy szkoły średniej. Oba muszą jeszcze dostać aprobatę MEiN.

Kolejny podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość opracowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. / Materiały prasowe

Jak napisało na swojej stronie internetowej WSiP, "podręcznik jest w procesie aprobaty w MEiN w celu uzyskania numeru dopuszczenia do użytku szkolnego". Wcześniej do resortu wpłynął tylko jeden wniosek o dopuszczenie podręcznika do HiT-u - autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Książka ta wzbudziła już teraz wiele kontrowersji wśród nauczycieli.

Już teraz WSiP opublikowały fragmenty podręcznika . Podręcznik dla pierwszych klas, jak czytamy na stronie WSiP, składa się z czterech działów. Pierwszy stanowi wprowadzenie, a trzy pozostałe dotyczą dziejów świata i Polski w latach 1945-1980. Autorami są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek i Karol Wilczyński. Podręcznik do klasy drugiej ma trzy działy dotyczące świata i Polski od 1980 r. do dwóch pierwszych dekad XXI wieku.

"Rzeczpospolita" zapytała o ocenę podręcznika do HiT-u nauczycieli. Jest to na pewno lepszy podręcznik niż ten przygotowany przez prof. Roszkowskiego. Nie widziałem w nim jakiś szczególnych "kwiatków" - powiedział Paweł Nawrocki, nauczyciel historii i wos w Technikum Poligraficznym w Warszawie.

Widoczne są jednak niedociągnięcia. Tak jakby ktoś na szybko starał się go skończyć. Może to próba wyjścia z twarzą z obecnej sytuacji związanej z kontrowersyjnym podręcznikiem do HiT - dodał. Wskazał zbyt dużo poleceń typu "znajdź", "poszukaj", "przypomnij sobie", które pozostawiają uczniów samym sobie.

Skrytykował też koncentrację na Warszawie w rozdziale dotyczącym strat poniesionych w czasie II wojny światowej.

Procedura dopuszczenia

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi zostać dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa.

Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów. Każdy z nich po otrzymaniu tekstu podręcznika ma 30 dni na sporządzenie opinii. Opinie mogą być pozytywne, pozytywne warunkowe i negatywne. Procedura dopuszczenia kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

HiT po raz pierwszy od września

Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od roku szkolnego 2022/2023, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.

Jak podaje MEiN, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość mają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.