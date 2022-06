Nie boję się strajku - mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany o początek roku szkolnego i ewentualny protest nauczycieli domagających się podwyżek. Jak zaznacza gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM: w szkołach nie ma żadnych masowych odejść pedagogów.

W woj. lubelskim jest mniej wakatów niż dawniej - zaznacza. Na pytanie o problem z brakiem nauczycieli w Warszawie, minister Przemysław Czarnek odpowiada: niech prezydent ( Renata Kazanowska - przyp.red) dołoży nauczycielom, zamiast płacić organizacjom pozarządowym 200 zł za godzinę.



Pytany o niedawną wypowiedź wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego, Przemysław Czarnek odpowiedział: przeprosił za swoje słowa. "Powiedział o pół słowa za dużo. Ale to nie on powiedział, że "widziały gały, co brały".

Krzysztof Ziemiec: Cztery i pół miliona uczniów zaczęło już takie na 100 procent wakacje. Pan także?

Przemysław Czarnek: Dla ministra nie ma wakacji. Musi przygotowywać nowy rok szkolny. Musimy przygotowywać szkoły także na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

To był trudny rok i dla uczniów i nauczycieli. Ale dodatkowego ciężaru do tego plecaka - przynajmniej nauczycielom - dołożył pana zastępca wiceminister Rzymkowski. Czy te przeprosiny jego na TT wystarczą za te słowa, które padły na antenie radiowej?

Ale co powiedział pan minister Rzymkowski?

Nie powiedział może wprost tego o czym niektórzy mówią, ale powiedział coś takiego, czy zasugerował coś takiego, że ma trochę w nosie nauczycieli.

Nie. Pani redaktor Lubecka z Radia Zet powiedziała "widziały gały co brały" i to ona powiedziała. Następnie większość mediów i portali internetowych przypisała te słowa ministrowi Rzymkowskiemu...

... ale minister powtórzył...

... i gdyby nie te słowa to nawet nikt by się nie zorientował...

... panie ministrze, ale Tomasz Rzymkowski powiedział "nauczyciele też wiedzieli co brali". To tak jakby powtórzył te słowa.

Dlatego pan minister przeprosił. Dlatego, jeżeli to zdanie wywołało jakieś powiedzmy urazy, to minister Rzymkowski jest człowiekiem kulturalnym i przeprosił, mimo, że przypisywano mu później słowa których nie powiedział. Powtarzam raz jeszcze. Redaktor Lubecka powiedziała "widziały gały co brały" a w większości porali internetowych w tytułach było "widziały gały co brały" Rzymkowski. To nie jest dziennikarstwo. To jest manipulacja, to jest podburzanie nauczycieli przed wakacjami i dlatego będą pozwy ze strony pana ministra Rzymkowskiego od poniedziałku.

