"Będzie osobny (przedmiot - przyp. red.) w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej - w trzeciej i czwartej nie ma na to czasu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pytany o nowy przedmiot - historia i teraźniejszość, który ma pojawić się we wszystkich szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. Ile godzin w tygodniu na niego przewidziano? "To się w tej chwili waży. Wczoraj było spotkanie ekspertów. Wraz z panem ministrem rozmawiali na temat podstaw programowych. Ja w to nie wnikam. Nie jestem ekspertem od historii. Planujemy, żeby to było co najmniej po jednej godzinie (tygodniowo - przyp. red.) w klasie pierwszej i drugiej albo dwie godziny w klasie pierwszej" - tłumaczył gość RMF FM.

