Do MEiN wpłynął tylko jeden wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszości, a ocena merytoryczna tego podręcznika "jest absolutnie pozytywna" - zapewnił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek / Leszek Szymański / PAP

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Karolem Nawrockim wziął udział w Warszawie w konferencji dla nauczycieli, dotyczącej przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 1 września 2022 r. będzie wprowadzany w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Od nowego roku szkolnego tylko jeden podręcznik do HiT-u

Podczas konferencji szef resortu edukacji i nauki poinformował, że do MEiN wpłynął tylko jeden wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do historii i teraźniejszości.

I tylko jeden podręcznik jest przedmiotem procedury dopuszczenia go do używania w nowym roku szkolnym od 1 września - powiedział Czarnek. Żadne inne wydawnictwo poza Białym Krukiem nie złożyło wniosku do MEiN - dodał.

Szef MEiN podał, że podręcznik do nowego przedmiotu jest autorstwa historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego. Powiedział, że sam zobaczył ten podręcznik po raz pierwszy w poniedziałek w "testowej wersji".

Jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do używania go jako podręcznika oficjalnego, dopuszczonego przez MEiN. Zostaje tylko ocena językowa i jestem przekonany, bo ocena merytoryczna - mogę to już powiedzieć - jest absolutnie pozytywna, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków - przekonywał.

Kto będzie mógł uczyć HiT-u?

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi zostać dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów. Każdy z nich po otrzymaniu tekstu podręcznika ma 30 dni na sporządzenie opinii. Opinie mogą być pozytywne, pozytywne warunkowe i negatywne. Procedura dopuszczenia kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od roku szkolnego 2022/2023, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I. Jak podaje MEiN, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość mają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.