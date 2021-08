W Tatrach trwa sezon remontów szlaków turystycznych. Tak wielu i to w jednym czasie nie naprawiano jeszcze nigdy. Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu udało się zdobyć pieniądze na reparację z różnych źródeł i muszą one zostać wykorzystane w wyznaczonym czasie. Do remontu szlaków wysoko w górach potrzebna jest dobra pogoda, która zapewniają (choć nie zawsze) tylko miesiące wakacyjne.

