Trwa kolejna akcja CBŚP w Płocku. Przeszukania trwają na terenie ogródków działkowych, gdzie funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne substancje. Wcześniej policjanci znaleźli ulicy Kossobudzkiego natrafiono do produkcji materiałów wybuchowych oraz już gotowe materiały wybuchowe.

Zdjęcie ilustracyjne / CBŚP

Jak informuje reporter RMF FM, Krzysztof Zasada, Centralne Biuro Śledcze Policji rozpoczęło w Płocku kolejne przeszukania. Tym razem funkcjonariusze prowadzą akcję na terenie ogródków działkowych, gdzie znaleziono niebezpieczne substancje.

To druga akcja CBŚP w piątek. Wcześniej policjanci w jednym z mieszkań przy ulicy Kossobudzkiego znaleźli materiały do produkcji materiałów wybuchowych oraz już gotowe materiały wybuchowe. Na czas akcji policji ewakuowano mieszkańców bloku oraz dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola - to w sumie 150 osób.

Część z ewakuowanych mieszkańców bloku poszła do pracy, część znalazła schronienie u rodzin i znajomy. Z przedszkola kilkoro dzieci odebrali rodzice. Miasto podstawiło też autokary, w których można poczekać na powrót do domu.