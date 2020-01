Policja zatrzymała pierwszą osobę w związku z bijatyką, do której doszło w sobotę w Obornikach pod Poznaniem. Do zdarzenia doszło w trakcie turnieju dla chorej na białaczkę 13-letniej Michaliny. Imprezę zorganizowali kibice Lecha Poznań. Zakłócili ją pseudokibice, którzy próbowali zerwać flagę Kolejorza - informuje Onet.

Jak pisze Onet, do hali sportowej w Obornikach wtargnęło kilkudziesięciu mężczyzn. Byli agresywni. Doszło do szarpaniny i bijatyki. Wszystko to rozgrywało się na oczach rodzin z dziećmi. Całe zdarzenie zarejestrowali uczestnicy imprezy.

Według świadków całego zdarzenia celem napastników było zerwanie flagi Lecha Poznań.

Sprawą zajęła się policja. Jak mówi Onetowi Piotr Garstka, turniej charytatywny przerwała grupa kiboli ze Śląska. Według mundurowych było ich około 30. W tej sprawie zatrzymaliśmy już pierwszego mężczyznę, to 26-latek. Najprawdopodobniej usłyszy on zarzut udziału w bójce. Policjanci wciąż prowadzą postępowanie, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań - informuje Garstka.