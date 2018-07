Komenda Główna Policji złoży do prokuratury doniesienia w sprawie internetowych wpisów po zeszłotygodniowych protestach przed Sejmem. Do śledczych trafi między innymi wpis posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby, który ujawnił imię i nazwisko jednego z funkcjonariuszy.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Mariusz Ciarka oraz rzecznik Komendanta Stołecznego Policji kom. Sylwester Marczak / Paweł Supernak / PAP

Policjanci chcą, żeby prokuratorzy sprawdzili, czy wpisy internetowe ze zdjęciami i nazwiskami policjantów nie łamią prawa, czy nie ma tam podżegania do popełnienia przestępstwa, czy nie ma tam gróźb karalnych. Nie tylko wobec funkcjonariuszy, ale także ich rodzin.

Ujawnienie danych personalnych szeregowych policjantów, którzy dbają o porządek, a następnie wywołanie tym fali hejtu i gróźb kierowanych do dzieci, do bliskich, najbliższych policjantów jest niespotykana. Dlatego Komendant Główny Policji w tej sprawie polecił zebrać wszelkie materiały dowodowe związane z ujawnionymi na portalach społecznościowych wpisami, groźbami kierowanymi w stosunku do najbliższych policjantów i składa zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury - powiedział rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Jak podkreślił, od osób publicznych, jakimi są posłowie wymaga się znacznie więcej niż od zwykłych obywateli, ponieważ ich świadomość prawna powinna być dużo większa. Nie może być i nie ma przyzwolenia na to, aby nasi policjanci i ich rodziny były narażone na niebezpieczeństwo - dodał.

Policjanci cały czas monitorują pojawiające się na portalach internetowych wpisy. Zawiadomienie mają złożyć jeszcze w tym tygodniu.

(j.)