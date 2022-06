Ponad 24 proc. Polaków uważa, że fakt, iż Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy pod warunkiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to sukces Prawa i Sprawiedliwości - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Prawie 23 proc. badanych uznało jednak, że to nie jest żaden sukces.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiła warunki, które Polska musi spełnić, by dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. KE dała dzień wcześniej zielone światło dla polskiego KPO, ale płatności będą zależały od spełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych, takich jak m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

United Surveys zapytało ankietowanych, czyim sukcesem jest to, że Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy pod warunkiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Najwięcej osób - 24,3 proc. - udzieliło odpowiedzi, że było to możliwe dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości. 22,8 proc. badanych uznało jednak, że nie jest to żaden sukces.

12,8 proc. uczestników sondażu jest zdania, że to zasługa Komisji Europejskiej; 5,6 proc., że to dzięki prezydentowi; a 2,7 proc. - uznaje, że najwięcej zasług w tej sprawie ma opozycja.

Aż 13,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź, że to "zasługa żadnego z wymienionych". 18,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

/ Grafika RMF FM

Dla zwolenników opozycji i niezdecydowanych to żaden sukces

Jeśli chodzi o aktualne preferencje polityczne, to aż 57 proc. zwolenników obozu rządzącego uważa, że jest to zasługa Prawa i Sprawiedliwości. 14 proc. wyborców Zjednoczonej prawicy wybrało odpowiedź, że to nie jest żaden sukces, a po 11 proc. jest zdania, że decyzja KE była możliwa dzięki prezydentowi, a także "żadnemu z wymienionych". 4 proc. uważa, że to zasługa Komisji Europejskiej, a 3 proc. nie wie, dzięki komu było to możliwe. Żaden z obecnych zwolenników obozu rządzącego w naszym sondażu nie wybrał odpowiedzi, że taką decyzję KE podjęła dzięki opozycji.

Wśród aktualnych zwolenników opozycji, aż 38 proc. ankietowanych jest zdania, że fakt, że Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy pod warunkiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego "to nie jest żaden sukces". 24 proc. badanych jest zdania, że to dzięki działaniom KE, a 15 proc., że "żadnego z wymienionych". Zaledwie 6 proc. zwolenników opozycji jest zdania, że to dzięki... opozycji. 5 proc. uważa, że to zasługa PiS, a 2 proc. - prezydenta. Zdania nie miało 11 proc. zwolenników opozycji.

Wśród niezdecydowanych najczęściej wybierana była odpowiedź "to nie jest żaden sukces" - 25 proc. 15 proc. uważa, że to zasługa prezydenta, 8 proc. - KE, 7 proc. - "żadnego z wymienionych", a 1 proc. opozycji. Nikt w tej grupie nie wybrał odpowiedzi "PiS". 44 proc. ankietowanych, którzy są niezdecydowani jeśli chodzi o aktualne preferencje, nie ma zdania na ten temat.

Badanie wykonano na grupie 1000 osób, metodą CAWI, czyli ankietą elektroniczną, 3 i 4 czerwca.