Na kary ośmiu i sześciu miesięcy w zawieszeniu, skazał sąd we Wrocławiu, byłych już teraz funkcjonariuszy, którzy podczas interwencji pobili 82-letnią kobietę. Miała ona zostać przyłapana przez właściciela sklepu na kradzieży. Miało do tego tego dojść w grudniu 2015 roku w sklepie przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu.

