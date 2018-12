Mimo trwającego prawie dwa lata śledztwa prokuratura nie znalazła żadnych dowodów na to, że zajścia, jakie miały miejsce przed Sejmem w pamietną noc 16 grudnia 2016 zmierzały do utrudnienia pracy posłów przemocą i groźbami. Do sądu trafiły w końcu pierwsze akty oskarżenia w tej sprawie. Dotyczą one jednak tylko drobnych przestępstw, zagrożonych karami od grzywny do roku pozbawienia wolności i nie mają związku z działaniem Sejmu.

