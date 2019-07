Siedem osób poniosło śmierć w karambolu trzech pojazdów na autostradzie międzystanowej nr 85 w stanie Georgia - poinformowała w sobotę stanowa policja drogowa.

Do karambolu doszło w hrabstwie Franklin. Z ustaleń policji wynika, że zdążający na północ samochód ford excursion z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i staranował jadącego na południe chevroleta vana, który z kolei uderzył w jadącego na sąsiednim pasie vana ford e-30.



Dwa kolejne samochody doznały nieznacznych uszkodzeń od odłamków pochodzących z pojazdów, które uczestniczyły w kolizji.



W fordzie excursion zginęły trzy osoby a trzy dalsze zostały ranne. Dalsze cztery osoby zginęły w chevrolecie. Bez szwanku wyszli z kolizji pasażerowie i kierowca forda e-30.



W Stanach Zjednoczonych w porównaniu do innych 29 krajów świata wzrosła w ostatnim okresie liczba śmiertelnych wypadków drogowych, a rozproszenie uwagi kierowców, m. in. w rezultacie nadmiernego używania smartfonów, jest główną ich przyczyną.