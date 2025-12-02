Kłopoty z przejazdem autostradą A4 na Opolszczyźnie. W rejonie Góry Świętej Anny zderzyło się kilka samochodów. Niestety jedna osoba zginęła. Z kolei między węzłami Brzeg i Opole Zachód doszło do kolizji. Autostrada w obu tych miejscach jest zablokowana. Tworzą się korki.
Jak informuje reporter RMF FM, po godz. 9.00 na autostradzie A4 w rejonie Góry Świętej Anny między węzłami Kędzierzyn Koźle i Krapkowice doszło do zderzenia sześciu samochodów.
Chodzi o pasy w kierunku Wrocławia. Niestety, jak poinformowała policja, jest jedna ofiara śmiertelna.
Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do wczesnych godzin popołudniowych.
Na miejscu pracują służby.
W tym samym rejonie autostrady, ale na pasach w kierunku Katowic zderzyły się jeszcze dwa kolejne samochody. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany.
Do kolizji doszło z kolei w rejonie miejscowości Gracze. Tam wcześnie rano we wtorek ciężarówka zjechała na pas zieleni. Nie ma poszkodowanych.
