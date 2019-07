"Jeżeli nie uda się utworzenie szerokiego komitetu opozycji w wyborach do parlamentu, to w Senacie trzeba będzie szukać niekonfliktowych miejsc" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Grzegorz Schetyna. Szef Platformy Obywatelskiej jednak podkreśla, że wciąż ma nadzieję na porozumienie.

Liderzy Koalicji Obywatelskiej. Od lewej: Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Grzegorz Schetyna (Platforma Obywatelska) i Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) / Rafał Guz / PAP

Pilnujemy tego, żeby to był komitet wyborczy, jedna koalicja, bo to jest najlepszy klucz do zwycięstwa - mówi w rozmowie z RMF FM Grzegorz Schetyna.

W tej chwili kompromis między ludowcami i lewicą wydaje się mało prawdopodobny, więc strategia opozycji w walce o miejsce w Senacie może polegać na wysunięciu takich kandydatów, którzy będą popierani przez całą opozycję.

Tak, żeby ci, którzy tworzą skutecznie politykę i komitet "anty-PiS", mogli popierać jednego kandydata. To było ważne i wierzę, że to będzie możliwe - mówi szef PO w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Wygląda na to, że tak właśnie wygląda plan minimum na opozycji. Szef PO zastrzega jednak, że będzie do końca wierzył, że jednak uda się zbudować szerokie porozumienie.

Czasu na to nie ma wiele. Platforma ostateczną decyzję w sprawie formuły startu w wyborach podejmie w środę.