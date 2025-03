Kamizelki nożoodporne od lipca pojawią się we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce - tak zakłada projekt zarządzenia prezesa NFZ, do którego dotarł reporter RMF FM. W ten sposób potwierdzają się wcześniejsze informacje naszych dziennikarzy. Wyposażenie karetek w kamizelki nożoodporne to część planowanych zmian, które mają zwiększyć bezpieczeństwo ratowników medycznych.