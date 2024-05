"A ataki migrantów na polskich strażników granicznych muszą spotkać się z mocną reakcją polskich władz. Dziś trzeba bronić nie tylko granicy wschodniej, ale także ludzi dbających o jej bezpieczeństwo. Odpowiedzialne państwo musi chronić swoich obywateli i nie może dopuszczać do takich sytuacji" - napisał polityk.

Atak na polskich żołnierzy

Do wydarzeń komentowanych przez prezesa PiS doszło w środę. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku nielegalnych migrantów. Z ranami twarzy trafili do podlaskiego szpitala. Obaj wojskowi jeszcze tego samego dnia zostali wypisani do domów. Jeden z nich od razu wrócił do służby.

Do innej, groźniejszej napaści, doszło we wtorek w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Jeden z żołnierzy został ugodzony nożem w okolicę klatki piersiowej. Mężczyzna walczył o życie, które na szczęście udało się uratować.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowy ma być leczony w szpitalu przy ul. Szaserów. Lekarze zdecydowali jednak, że zostanie przewieziony do placówki dopiero wtedy, kiedy stan jego zdrowia na to pozwoli.