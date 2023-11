Postanowienie marszałka Sejmu o obsadzeniu mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego jest gotowe do podpisu - dowiedział się reporter RMF FM. Parafowanie dokumentu oznaczałaby, że były minister skarbu podejrzany w aferze śmieciowej w Warszawie będzie mógł opuścić areszt. Uzyska immunitet.

Włodzimierz Karpiński w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód / Zbigniew Meissner / PAP

Decyzja w sprawie Włodzimierza Karpińskiego może zapaść jeszcze dziś. Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM wynika, że w Kancelarii Sejmu jest już komplet dokumentów pozwalających na wydanie postanowienia.

Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia - jak przekazali jego urzędnicy - zrobił to, czego nie zrobiła jego poprzedniczka Elżbieta Witek. Wysłał pismo o możliwości objęcia mandatu europosła na adres kancelarii reprezentującej Włodzimierza Karpińskiego.

Jego obrońcy dostarczyli do Sejmu oświadczenie byłego ministra skarbu o objęciu mandatu. Teraz dokumenty czekają na podpis nowego marszałka.

Kiedy tylko pojawi się postanowienie, prokuratura będzie zobligowana uwolnić podejrzanego. Objęcie go immunitetem oznacza, że nie może być zatrzymany i pozbawiony wolności bez zgody europarlamentu. Może się więc okazać, że jeszcze dziś Włodzimierz Karpiński wyjdzie z aresztu.

Prokuratura zarzuca mu korupcję przy przetargach na zagospodarowanie stołecznych odpadów. Włodzimierz Karpiński w areszcie przebywa od lutego.

Obrońca Karpińskiego: Mój klient nie będzie unikał śledczych

"To nie jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości" - tak 8 listopada mecenas Michał Królikowski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM komentował decyzję Włodzimierza Karpińskiego o objęciu mandatu europosła.

Zapewniał, że jego klient, kiedy zostanie wypuszczony z aresztu, nie będzie unikał śledczych. Zmieni się jedynie to, że będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Michał Królikowski twierdzi, że zarzuty postawione jego klientowi mają słabe podstawy. Dodatkowo uważa, że nie ma powodów stosowania wobec niego aresztu. Jak dodał - na 260 dni spędzonych przez Karpińskiego w areszcie, prokuratura na przesłuchanie go poświęciła dotąd 8 godzin.

Zarzuty postawiono o bardzo ubogi materiał dowodowy. Areszt w Polsce stosowany jest przez sądy bardzo łatwo. I jest on długotrwały. Objęcie mandatu powoduje, że Włodzimierz Karpiński będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym z wolnej stopy. To postępowanie będzie trwało dalej. Objęcie mandatu go nie blokuje. Będzie mógł uczestniczyć w tym postępowaniu korzystając z domniemania niewinności. Bez jego izolacji - tłumaczył Michał Królikowski w rozmowie z reporterem RMF FM.

Na pytanie naszego dziennikarza, czy to nie jest ucieczka w immunitet, mecenas Królikowski odpowiada: to jest wolność, którą tą drogą może uzyskać.

Na początku września tego roku Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że podejrzany o korupcję były minister skarbu Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada. Nie będzie mógł wyjść na wolność nawet po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Po tej decyzji mecenas Michał Królikowski - obrońca Karpińskiego - oświadczył, że obrona "na podstawie dostępnych dla niej dowodów oraz oceny osoby pana Włodzimierza Karpińskiego niezmiennie pozostaje głęboko przekonana co do jego niewinności".