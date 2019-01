Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała zgodę na odstrzał do 10 bobrów z Zalewu Arkadia - zbiornika znajdującego się niemal w centrum Suwałk. Bobrów w tym miejscu jest zbyt dużo i wyrządzają szkody.

Zgoda dotyczy odstrzału do 10 bobrów / Pixabay

Od wielu miesięcy żyjące w Arkadii bobry niszczą obiekt. Są same problemy z bobrami, ich populacja się zwiększyła. Wchodzą na wyspę i pozwalają sobie za dużo, niszczą też drzewa, które zasadzamy, by teren był atrakcyjny - mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach Waldemar Borysewicz.

Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik poinformowała, że dyrekcja wydała pozwolenie na odstrzał do 10 bobrów w tym akwenie. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że bobry ścinają drzewa, niszczą skarpy i podkopują chodniki.



Jest ich tak dużo, że pojawiają się w miastach, nie boją się ludzi i powodują zniszczenia - powiedziała Bezubik.



RDOŚ w Białymstoku wyznaczył firmę, która ma dokonać odstrzału do 31 marca.



Zalew Arkadia zasilany jest przez rzekę Czarna Hańcza. Ma 700 metrów długości i 400 metrów szerokości. Najgłębsze miejsce ma 5,5 metra.



Nad zalewem w sezonie wypoczywają tysiące ludzi. Teren służy mieszkańcom miasta jako miejsce plażowania, połowu ryb i rekreacji. Niedawno miasto zagospodarowało wyspę, która znajduje się na środku akwenu. Do wyspy prowadzi specjalny pomost.