Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w środę w skład zarządu spółki Zbigniewa Prusa i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu od dnia 2 lutego 2026 r. - czytamy w oficjalnym komunikacie.

PKP Cargo: Zbigniew Prus 2 lutego obejmie funkcję prezesa / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak poinformowała spółka w oficjalnym komunikacie, wybór Zbigniewa Prusa był efektem przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Prus, związany z transportem kolejowym od 30 lat, obecnie pełni funkcję prezesa PKP Cargo Service oraz pełnomocnika zarządu ds. operacyjnych w PKP Cargo. Wcześniej zasiadał także w zarządach spółek zależnych.

Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała, że z dniem 2 lutego 2026 roku zakończy się okres oddelegowania Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu. Przypomnijmy, że 22 grudnia 2025 roku odwołano poprzednią prezes Agnieszkę Wasilewską-Semail, nie podając przyczyn tej decyzji.

Restrukturyzacja i zwolnienia grupowe

PKP Cargo od lata 2024 roku znajduje się w procesie restrukturyzacyjnym, który wiązał się m.in. ze zwolnieniami grupowymi. W 2024 roku zatrudnienie w spółce spadło o 3665 osób, a w 2025 roku zwolniono kolejnych 450 pracowników. Na koniec ubiegłego roku PKP Cargo zatrudniało ponad 8 tys. osób.

Plan restrukturyzacyjny spółki został złożony do sądu pod koniec czerwca 2025 roku. Rada Wierzycieli ma czas do 2 lutego 2026 roku na ocenę planu, a spółka do 27 lutego 2026 roku na złożenie ostatecznych propozycji układowych. Dokument zakłada m.in. stabilizację finansową, optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań, redukcję kosztów oraz rozwój współpracy z kluczowymi klientami. Jeśli działania zostaną skutecznie wdrożone, w 2031 roku PKP Cargo może osiągnąć zysk EBITDA na poziomie ok. 1,3 mld zł.

Spór sądowy ze Skarbem Państwa

W grudniu 2025 roku PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na kwotę 1,522 mld zł, domagając się odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej z lipca 2022 roku. Decyzja ta, wydana przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, nakazywała przewoźnikowi transport węgla importowanego przez PGE Paliwa i Węglokoks, co - według zarządu spółki - przyniosło PKP Cargo wymierne straty.

W trzecim kwartale 2025 roku PKP Cargo wypracowało 7,5 mln zł zysku netto oraz 36,1 mln zł zysku operacyjnego. W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku spółka przeznaczyła na inwestycje 304,2 mln zł, co oznacza spadek o 42,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Środki te przeznaczono głównie na modernizację taboru i zakup nowych aktywów.