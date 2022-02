Policjanci zatrzymali do kontroli kobietę, która przekroczyła prędkość na drodze S3 o 94 km/h. Funkcjonariusze nałożyli na nią mandat w wysokości 2500 zł. Kobieta na miejscu zapłaciła wskazaną kwotę kartą - poinformowała policja w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci w nieoznakowanym radiowozie patrolowali drogę S3. Zatrzymali kobietę, która zamiast 120 km/h jechała swoim mercedesem aż 214 km/h. Nie zwracała ona uwagi na ograniczenia i to, że jest na łuku drogi.

40-latka został zatrzymana do kontroli. Funkcjonariusze nałożyli na nią mandat w wysokości 2500 złotych. Kobieta nie miała wątpliwości co do swojej zbyt szybkiej jazdy. Wyciągnęła kartę i na miejscu uregulowała płatność.

Policja przypomina, że od początku roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów.



Za przekroczenie prędkości do 30 km/h mandat wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

Kwoty te wzrastają dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.