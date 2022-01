Po burzy śnieżnej, która w poniedziałek przeszła przez Polskę, kierowcy na wielu odcinkach dróg utknęli w korkach. Po drodze z Nowego Targu do Nowego Sącza można było jeździć na łyżwach, zdecydowanie trudniej samochodem. Wystarczy obejrzeć nagranie, które otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Na łyżwach po drodze Gorąca Linia RMF FM

O dwukilometrowym korku w okolicach Nowego Targu w stronę Nowego Sącza poinformował nas Maciej Fryźlewicz. To właśnie droga nr 969 zamieniła się w lodowisko, a samochody miały ogromny problem z poruszaniem się na jednym z wzniesień.

Kierowcy na pewno się nie cieszą, zdecydowanie bardziej hokeiści - podkreślił w rozmowie z RMF24 pan Maciej. To on przesłał nam filmik, na którym jego kolega Piotr Białoń, bramkarz drugoligowego KH Gazda Team Nowy Targ, niczym na lodowisku porusza się po ulicy na łyżwach.

Hokeista widząc, co dzieje się na drodze, założył łyżwy i potwierdził, że warunki są idealne, ale do gry w hokeja, a nie do jazdy samochodem.

Z trudem poruszający się kierowcy nie mieli pretensji, widząc mknącego ulicą człowieka na łyżwach? Wręcz przeciwnie, zaraz poprawiał się im humor - podkreślił pan Maciej.

Tutaj przeczytasz więcej o utrudnieniach na drogach Krakowa i Małopolski po burzy śnieżnej, która zaatakowała w poniedziałek Polskę.

Piotr Białoń na ulicy na łyżwach /Gorąca Linia RMF FM